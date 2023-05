L’iniziativa

Domenica 7 maggio la Banda Albereta promuove una camminata ecologica a cui seguirà una cena. Il ricavato della giornata andrà a coprire parte delle spese che l’associazione sosterrà per l’allestimento del "Villaggio di Pinocchio", un vero e proprio villaggio ludico, inclusivo, accessibile a tutti i bambini. Tale parco si troverà all’interno del "Campi Beer Festival" che si svolgerà nel parco di Villa Montalvo dal 15 giugno al 2 luglio. "Per allestire il villaggio – spiegano dall’associazione – stiamo sostenendo dei costi importanti e ammortizzarli ci permetterà, in un secondo momento, di poter fare una donazione più grande abbinata a una lotteria". L’ingresso al villaggio sarà libero.