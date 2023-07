Ondata di calore, sovraccarico sul sistema elettrico. Intervento urgente in centro a Firenze

Firenze, 19 luglio 2023 – Un piano di lavoro urgente in centro a Firenze, nella zona compresa tra il mercato di San Lorenzo e Santa Maria Novella, per eseguire un intervento di modifica assetto rete e realizzazione di un bypass elettrico temporaneo, a causa dell'ondata di calore che sta facendo registrare un incremento dei carichi sul sistema elettrico e conseguente sollecitazione dei cavi interrati è stato predisposto da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. Le squadre operative di E-Distribuzione hanno quindi avviato le operazioni, che dal punto di vista tecnico sono necessarie per far fronte al picco di prelievi in corso e che in queste prime ore del pomeriggio vedono alcuni gruppi di utenze nelle zone suddette prive di energia elettrica (non è coinvolta la stazione Smn), si spiega in una nota.

Una volta che sarà conclusa l'installazione del bypass elettrico esterno, utile ad assicurare potenza in questa situazione di caldo eccezionale, sarà ripristinato il servizio elettrico. Nel frattempo arriverà anche una power station, ovvero un gruppo elettrogeno di grandi dimensioni e di elevata potenza che rimarrà sul posto a garanzia dell'approvvigionamento elettrico.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti al numero 803 500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione.