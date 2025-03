L’incontro per spingere il turismo

Un incontro dedicato alle guide turistiche della Toscana per far scoprire loro Signa, dal Palazzo comunale a Villa Alberti, dal museo civico della Paglia a Villa Castelletti, fino al parco dei Renai. Si è svolto nei giorni scorsi l’incontro reso possibile dalla partecipazione del sindaco Giampiero Fossi agli AmbiTour Experience, l’iniziativa di Anci Toscana e Toscana Promozione Turistica nata per sostenere il turismo col coinvolgimento diretto dei territori, promuovendo le competenze e le connessioni. Diverse guide turistiche hanno fatto tappa a Signa per valutare la possibilità di portarvi gruppi interessati alla moda, all’arte e al wedding. "Il turismo rappresenta un comparto di rilevanza non solo economica, ma anche culturale e sociale", ha detto il sindaco Giampiero Fossi.