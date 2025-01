L’impegno per la pace Campagna Emergency. Il Comune c’è

Il Comune di Sesto Fiorentino aderisce alla campagna "R1PUD1A" promossa da Emergency per difendere il valore e l’impegno per la pace, sancito dalla Costituzione nell’articolo 11. Lo striscione dell’iniziativa campeggia così da alcuni giorni sulla facciata del palazzo comunale così come su quella di alcune scuole, tra l’altro la primaria De Amicis, dell’Istituto Comprensivo Gino Strada. "Siamo grati ad Emergency – dice il sindaco Lorenzo Falchi - per l’impegno per la pace che ne contraddistingue la storia da sempre e grati in modo particolare per questa iniziativa che rimette al centro la necessità di lavorare per una cultura di pace".