Lidl, sciopero l’ultima ora del turno: "Chiediamo la chiusura anticipata"

Da giorni nei punti Lidl i clienti trovano il negozio chiuso alle 20,45 con un cartello che recita ’chiuso per cause straordinarie’. "Non sono straordinarie le cause: i lavoratori di Lidl stanno aderendo al pacchetto di ore di sciopero proclamato da Filcams, Fisascat e Ulitucs. Le segreterie nazionali hanno avanzato la richiesta di chiudere i negozi alle 18 anziché alle 20 nei giorni 24 e 31 dicembre" fa sapere la Filcams Cgil. "Quando il negozio chiude, non finisce il turno di lavoro perché dobbiamo risistemare per l’apertura del giorno successivo, rifornire e riporre frutta e verdura nelle celle frigorifere" ricorda Valentina Carloni, rappresentante sindacale della Filcams Cgil di Firenze nel negozio di via Gabriele D’Annunzio.