Libro del generale Vannacci. Il ministro Crosetto: “Farneticazioni, via all’esame disciplinare”

Firenze, 17 agoisto 2023 – “Non utilizzate le farneticazioni personali di un Generale in servizio per polemizzare con la Difesa e le Forze Armate. Il Gen. Vannacci ha espresso opinioni che screditano l'Esercito, la Difesa e la Costituzione. Per questo sarà avviato dalla Difesa l'esame disciplinare previsto''.

Così in un tweet il ministro della Difesa Guido Crosetto sulla polemica innescata dal libro autoprodotto “Il Mondo al contrario” in cui il generale Roberto Vannacci, già a capo dei paracadutisti della Folgore e attuale comandante dell’Istituto Geografico Militare di Firenze, prende di mira gli omosessuali e attacca femminismo, l'ambientalismo e gli immigrati.

L'Esercito aveva già preso le distanze dal libro di Vannacci, mentre il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato di "gravità inaudita” sostenendo che “per noi è inaccettabile che una Istituzione della nostra città sia guidata e rappresentata da una persona che manifesta idee così aberranti e offensive. Mi chiedo sommessamente che giudizio diano e cosa pensino di fare a riguardo le autorità governative".