Libernauta, per riscoprire il piacere di leggere

Libri per gli studenti, al via la nuova edizione di Libernauta. L’iniziativa è dedicata a ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni, per far scoprire loro il piacere della lettura. Forte della sua esperienza sul campo, nel corso dei suoi 23 anni di vita il progetto è cresciuto, per far sperimentare nuovi e diversi linguaggi narrativi ed entrare in relazione con altri lettori. E’ già possibile iscriversi sul sito www.libernauta.it. Libernauta è un progetto promosso dal comune di Scandicci, in collaborazione con Firenze, dallo Sdiaf, sistema documentario integrato dell’area fiorentina e del Mugello, con il patrocinio del Miur, della Regione, della Città metropolitana di Firenze e Associazione italiana biblioteche sezione Toscana, organizzato dalla biblioteca di Scandicci e realizzato da Eda servizi. Dal 2000 a oggi hanno partecipato a Libernauta circa 18mila ragazzi tra i 14 e i 19 anni, ogni anno coinvolge più di 30 scuole secondarie di secondo grado e oltre 40 biblioteche della Città metropolitana e del Mugello. "Leggere – ha detto l’assessore alla Cultura di Scandicci, Claudia Sereni – è viaggiare, crescere, conoscere, vivere tante vite diverse quante sono i protagonisti delle storie che abbiamo letto. Quest’anno tutta la nostra solidarietà va alla Biblioteca di Campi sempre attivissima nelle varie edizioni del progetto e che non lasceremo sola".