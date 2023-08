'Liberi tutti a Sesto Fiorentino': divieti in piazza e fiera

Da oggi cambi della sosta e della circolazione per lo svolgimento del festival "Liberi Tutti 2023" e della Fiera. In piazza Vittorio Veneto, fino al 3 settembre, con orario 17-24, divieto di transito e di sosta estesi anche alle corsie carrabili della piazza stessa e a Largo 5 Maggio, via Cavallotti, via Dante Alighieri, via Azzarri e piazza della Chiesa nel tratto tra via Azzarri e via Giachetti. In piazza Lavagnini i divieti di sosta e di transito saranno attivi da oggi al 12 settembre. Per il mercato settimanale, sabato 2 e 9 settembre dalle 5 alle 18 divieti di sosta e transito in via Garibaldi, tra via Barducci e via Ferraris, via Barducci, via Fratti nel tratto compreso tra via Saffi e via Garibaldi, piazza della Chiesa nel tratto compreso tra via Azzarri e via Savonarola, nella contrada interna di piazza della Chiesa e nella corsia pedonale di piazza IV Novembre. In via Imbriani, via Cairoli, via di Cafaggio, via Quattrini, via Galilei, via Giachetti e via Pascoli sarà istituito il divieto di transito.