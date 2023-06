Lezioni di primo soccorso a scuola Firmato l’accordo con le associazioni per la formazione di base

La fibrillazione ventricolare è causa rilevante di problemi sanitari e la Città Metropolitana, insieme ad altri enti, ha deciso di avviare nelle scuole superiori, un corso per studenti e personale scolastico con lo scopo di diffondere le tecniche di primo soccorso. La formazione sarà supportata con lezioni online e in presenza. Nei corsi saranno essere adottate misure speciali nei confronti degli studenti, per sensibilità a causa dell’età. Il protocollo è stato firmato fra gli altri da Nicola Armentano, consigliere delegato allo Sport e alla Sanità, da Roberto Curtolo, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, da Dimitri Bettini, presidente di Anpas Toscana, da Pasquale Morano, direttore regionale della Croce Rossa e Andrea Ceccherini, presidente del Coordinamento Misericordie fiorentine.