L’ex Udc . Ringressi dice sì a Schmidt

Campagna acquisti per la Lista Schmidt. Scollinato l’anno dalla nascita del laboratorio civico e archiviato il ko al ballottaggio alle comunali ’24, adesso "serviva mettere le radici anche nei quartieri", affermano gli esponenti di punta: da Eike Schmidt, a Paolo Bambagioni e Massimo Sabatini. Come? Con l’adesione del consigliere del Q5 Alvaro Ringressi (storica colonna dell’Udc fiorentino). "Medico, alla prima esperienza nelle istituzioni, cattolico impegnato nel sociale e in politica, Ringressi si è distinto in questo anno per un lavoro capillare nel Q5 - dicono dalla Lista -: la sicurezza ma anche la normale manutenzione che – non solo nel Q5 – è diventata straordinaria, e poi i contenitori vuoti, l’ex Meccanotessile e il “Mostro del Poggetto” su tutti".

Ringressi si è convinto a sposare la causa della Lista Schmidt per il "loro modo di fare politica, attenta a quella sacralità della vita che si concretizza nelle buone opere e nel sudore delle persone. In questa città, non un bene integrato ma disperso. Il programma della Lista è costruito su questi valori e corrisponde a quello che è stato il mio agire politico e lavorativo. Grazie per avermi accolto".

"Questa adesione conferma la validità del nostro lavoro, che non è finito con le amministrative ma prosegue in modo civico, e il nostro peso in città, visto che abbiamo raggiunto quasi il 10% alle amministrative - sottolineano i consiglieri comunal Schmidt, Bambagioni e Sabatini. Partendo dal cuore fiorentino la nostra azione si consolida nei quartieri, con uno sguardo già alle Regionali. Sicuramente, aiuteremo Alessandro Tomasi, un amministratore che si muove da buon padre di famiglia". Non solo, il sindaco di Pistoia si è già mosso per imbastire una lista civica dentro l’alveo del centrodestra: Sabatini ha già detto sì al progetto, pronto a candidarsi.

F.I.