L’ex mercato del bestiame cambia vita. Ecco il un nuovo nido da 60 posti. Investimento da oltre due milioni

Il Gigante Gentile. Si chiamerà così il nuovo nido comunale da 60 posti in viale Corsica, all’interno degli ambienti storici dell’ex Mercato del bestiame interessati da un intervento di completa riqualificazione. Inaugurato ieri dalla Sindaca Sara Funaro, assieme all’Assessora all’Educazione Benedetta Albanese e al Presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro. L’investimento per il nido è stato di 2.393.406 euro, e rientra tra gli interventi finanziati dall’Unione Europea Next Generation EU, nell’ambito delle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr. Il Gigante gentile ospiterà una sezione con 15 posti per bambini piccoli (3-12 mesi), e 45 posti complessivi per bambini di età media (12-24 mesi) e per bambini grandi (24-36 mesi).