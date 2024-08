Letture, escursioni e commemorazioni. La Liberazione di Comune e Anpi

Il 2 settembre Campi celebrerà l’80° anniversario dalla Liberazione. Con una serie di di appuntamenti organizzati da Comune e Anpi, che inizieranno alle 10 a Capalle, in piazza Palagione, con la deposizione di una corona di alloro per poi spostarsi alle 10.30 a San Donnino presso i giardini pubblici ‘Luciano Martelli’. Alle 17 l’associazione ‘A futura memoria’ presenterà ‘Libertà tra le pagine: un viaggio di lettura’ mentre alle 19 in piazza Dante ci sarà il via alla corsa non competitiva ludico-motoria di 5 km organizzata dall’Atletica Campi. L’amministrazione comunale ha deciso inoltre, per la prima volta, di organizzare la tradizionale cerimonia nelle ore serali per permettere una maggiore partecipazione della cittadinanza. Alle 21 ritrovo in piazza Fra Ristoro e partenza del corteo.

A seguire in piazza Dante, deposizione della corona in onore ai caduti, intervento del sindaco Andrea Tagliaferri, letture sulla Liberazione a cura di Bruno Santini e installazione fotografica/Ledwall ‘Profili partigiani’ presso il Teatrodante Carlo Monni a cura di Anpi e Fondazione Accademia dei Perseveranti. Conclusione in musica con la Sunrise Jazz Orchestra e cocomerata offerta dalla sezione soci Coop di Campi.

Pier Francesco Nesti