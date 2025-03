Letture e performance. Una giornata di iniziative nel ricordo di Eleonora

Nella giornata internazionale della Donna due staffette in ricordo di Eleonora Guidi, la giovane mamma uccisa dal compagno a Rufina. Domani si svolgerà ‘A viva voce’, un’iniziativa che coinvolge Rufina, Pelago e Pontassieve con tanta musica e un unico filo conduttore: la libertà femminile e la lotta al femminicidio. Si parte da Rufina alle 10 con il ritrovo in via XXV Aprile e l’arrivo alla biblioteca comunale. Durante la sfilata ci saranno letture e performance musicali. L’appuntamento tra Pelago e Pontassieve è alle 15,30 in piazza Verdi a San Francesco dove si esibirà il Coro ArTrio, accompagnato dalle letture di Donne in Cammino. Alle 16, il testimone viene preso da Pontassieve con CoroSoccorsO, Graziella Bursi e Gabriella Graziani, in piazza XIV martiri. Alle 16,30 l’evento è in piazza Boetani con Coro Cantaliberi, Mariella Mazzuoli e Patrizia Benvenuti. Alle 17 l’ultimo evento in piazza Vittorio Emanuele II con il Coro La Leggera, Dina e Agnese Tozzi, Sofia Salvatici e un monologo di Anna Corallo.

l.otta.