Letteratura e arti visive in concorso. I riconoscimenti ai migliori autori a cura del centro culturale Mario Conti

Torna sabato 14 nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, il Premio Firenze di letteratura e arti visive, in una doppia sessione alle 10 e alle 17. Dopo il saluto del presidente, Marco Cellai, saranno consegnate le Targhe, riconoscimenti d’onore nei campi della cultura, delle arti, delle professioni, dell’informazione, dello sport, dell’impegno sociale, del volontariato, del commercio. Saranno, poi, proclamati i vincitori e i segnalati d’onore del Premio Firenze per la Letteratura - nella poesia edita, della poesia inedita, della saggistica, della narrativa, del racconto inedito - e per le arti visive – fotografia, grafica, scultura e pittura –, i vincitori dei Premi Firenze Giovani (riservati agli under 35) e dei premi speciali di Busitalia, Rotary Club Firenze Ovest e Automobile Club Firenze. Saranno assegnati anche i premi del presidente del Centro Culturale, dei presidenti delle Giurie, il premio “Mario Conti”, i premi “alla carriera”.