Lettera di mamma "Principessa mia non mi arrenderò finché non ti trovo"

L’ha scritta sul suo profilo Facebook che vuole tenere nascosto, appena uscita dall’ospedale dopo aver ingerito un bicchiere di candeggina lunedì pomeriggio, una volta rientrata dal confronto in procura. La mamma di Kata, Katherine Alvarez Vasquez è tornata all’hotel Astor occupato e ha rivolto un messaggio alla sua bambina scomparsa da sabato pomeriggio.

La comunità peruviana l’ha ricondiviso sui social.

Ecco il testo:

Principessa mia, solo Dio sa come mi sento.

Starò bene, perdonami se per un istante ho pensato di arrendermi e perdere la speranza.

Però adesso sono più forte e non mi riposeró fino a quando non ti troverò .

Le persone che mi stanno vicino sanno come mi sento, chissà non mi avete vista piangere o buttarmi a terra davanti ad una telecamera, ma è che questo non identifica il mio dolore.

Non devo dimostrare niente a nessuno.

Siete liberi di pensarla come volete.

Prima credevo e dicevo che in qualsiasi caso, se fosse successo a me avrei fatto di tutto, però quando arriva il tuo turno (e spero non succeda mai) saprai cosa significa rimanere sotto shock.

Tutto questo mi sembra irreale, mai avrei pensato che la mia bambina mi venisse strappata via dalle braccia, i miei amici sanno ciò che sto passando e non mi arrenderó finché non ti troverò.

Grazie a Dio mi sto rialzando, sai quanto mi manchi amore mio

Ti amooo con tutta la mia anima.

Principessa mia.

Tenetevi i vostri commenti mal intenzionati per favore.

In questi momento ciò che mi serve è il vostro appoggio o almeno condividete questo messaggio.

Grazie mille