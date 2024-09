L’escalation della criminalità. Firenze terza città per reati. Le rapine crescono del 56%

FIRENZE

di Monica Pieraccini

Firenze torna sul podio della criminalità. Secondo la classifica del Sole 24 Ore basata sui dati 2023 del ministero dell’Interno, la provincia toscana si piazza al terzo posto, dietro solo a Milano e Roma, con oltre 60mila denunce. Tra i reati che affliggono maggiormente la città spiccano le rapine, che registrano un triste primato: con 1.351 denunce, pari a 136,4 ogni 100mila abitanti, Firenze si trova al primo posto per questo crimine. Il dato più allarmante riguarda le rapine in strada, con oltre mille episodi, aumentate del 56% rispetto al 2022.

Come dimenticare il caso di Giampaolo Matteuzzi, il pensionato di 91 anni vittima di una brutale aggressione mentre camminava in via degli Orti Oricellari, nel centro di Firenze. L’episodio risale al 6 ottobre. L’anziano, ex campione italiano di staffetta, fu preso a pugni e rapinato dell’orologio da un giovane somalo di 25 anni. C’è poi il tassista alle Cascine: assaltato in piena notte da un gruppetto di extracomunitari che cercò di sottrargli il portafoglio e lo fecero schiantare con l’auto contro un lampione. E infine, lo scorso 15 marzo, a sconvolgere il popolo del web fu il video di un 31enne straniero che mette a tappeto un altro giovane, un italiano di 26 anni, appena fuori il McDonald’s della stazione Santa Maria Novella, per poi rubargli il telefono dal giacca.

Un menù di degrado e delinquenza al quale si aggiunge, secondo i dati del quotidiano economico, un altro segnale preoccupante riguardante le violenze sessuali: con 171 denunce nel 2023, Firenze si posiziona quarta a livello nazionale, anche se in leggero miglioramento rispetto all’anno precedente. La provincia detiene inoltre il quarto posto per furti e truffe informatiche: 31.353 denunce per furto, di cui 7.450 con destrezza, 4.290 in abitazioni, 3.855 su auto in sosta e 2.431 in esercizi commerciali. Le truffe e le frodi informatiche hanno visto 7.300 denunce, anche se in calo rispetto al periodo della pandemia.

Anche i danneggiamenti sono un problema: con quasi 7mila denunce, Firenze è sesta a livello nazionale. L’alto flusso turistico potrebbe contribuire a far lievitare i reati predatori e le violenze, come accade a Milano e Roma. Sul fronte dei crimini legati agli stupefacenti, invece, la provincia di Firenze è all’ottavo posto in Italia, con 514 denunce per spaccio e 31 per produzione e traffico, per un totale di 756 segnalazioni, piazzando la città all’ottavo posto in Italia.

Firenze si trova inoltre al 19esimo posto per estorsioni, con 223 denunce, e al 20esimo posto per contraffazione di marchi e prodotti industriali, con 63 denunce. Per quanto riguarda le percosse, si contano 309 denunce, che posizionano la città al 32esimo posto, mentre per gli incendi boschivi Firenze è al 38esimo posto con 40 denunce. Per gli incendi in generale, invece, si registrano 80 denunce, che la collocano al 46esimo posto. In salita, al 51esimo posto, ci sono i danneggiamenti seguiti da incendio, con 71 denunce.

Gli omicidi volontari consumati sono 6, di cui uno a scopo di furto o rapina, portando la città al 39esimo posto. I tentati omicidi sono 15, che fanno raggiungere il 56esimo posto a livello nazionale, mentre gli omicidi colposi vedono 171 denunce, al 91esimo posto, tra i più bassi in Italia.

Infine, Firenze è al 44esimo posto per usura con una denuncia, e al 45esimo per “altri delitti”, stabile con 7.554 denunce, e al 47esimo posto per sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, con 17 denunce, un dato in crescita rispetto all’anno precedente.