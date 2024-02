L’escalation del valdarnese. Calzona

Non è nato qui, visto che è che è originario di Vibo Valentia, ma il nuovo allenatore del Napoli Francesco Calzona (nella foto) ha un legame strettissimo con il Valdarno. L’allenatore azzurro infatti faceva il rappresentante di caffè a Figline, prima di entrare pienamente nel mondo del calcio. Proprio a Figline, fra l’altro, sarebbe nata, nel corso della sua attività lavorativa, l’amicizia con Maurizio Sarri, di cui è stato vice nella sua avventura partenopea condividendo i successi e anche l’amore del pubblico.

Incarico, quello di vice, ricoperto da Calzona anche con la travolgente e vincente cavalcata di o Spalletti, prima di diventare commissario tecnico della Slovacchia con cui ha compiuto anche il ‘miracolo’ di centrare la qualificazione agli Europei 2024.

La permanenza di Calzona sulla panchina del Napoli sarà comunque limitata a questo ultimo scorcio di campionato, proprio per l’impegno con la nazionale slovacca: la Federazione ha accordato infatti un permesso solo temporaneo.

I figlinesi, comunque, faranno sicuramente il tifo per lui in questa occasione e anche per il futuro, sperando, magari di poterlo vedere all’opera in campi più vicini. Calzona, da buon vice allenatore di Sarri e poi di Spalletti, si è costruito un nome molto rispettato nel mondo del calcio, ed è ovvio che tutti d’ora in poi facciano il tifo per lui.