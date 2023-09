Leonardo Fabbri fa festa a Bagno a Ripoli per l'argento ai mondiali al parco di Grassina

Leonardo Fabbri celebra il suo argento mondiale a casa: sabato dalle 16 il campione di lancio del peso, forte dei suoi 22,34 metri a Budapest che gli hanno garantito il secondo posto, sarà al parco urbano di Grassina per la Festa dello sport. Il 26 enne di Ponte a Ema ha accolto l’invito del suo Comune quale testimonial d’eccezione di come l’impegno e la passione possano portare in alto. Fabbri sarà anche premiato insieme ad altre "stelle dello sport", atleti locali che si sono fatti conoscere nel corso dell’anno: ci saranno i ballerini della "The Dreamers Accademy" Waack and Dream e Da Glow K, la calciatrice Susanna Peraldo Gianolino, il velocista Massimiliano Meriggi, i giovani cestisti di Firenze 2 Basket, le tenniste del circolo Marina di Candeli, gli atleti di Padel 31 asd e la loro insegnante Francesca Mazzei, gli allenatori di calcio Sandro Salvini ed Enrico Conti , il campione di tiro a lunga distanza Simone Bellatti. Per tutto il pomeriggio il parco urbano si trasformerà in una palestra a cielo aperto.