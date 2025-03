Leonardo diventa Premium Partner dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026

Leonardo è Premium Partner dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Un accordo di partnership di rilievo per l’azienda di Campi: qui, infatti, vengono progettate e realizzate soluzioni di comunicazione ‘mission critical’ in grado di garantire il massimo livello di affidabilità nella gestione della sicurezza e delle operazioni sul campo, anche nelle situazioni di emergenza. Una collaborazione resa possibile grazie alla sinergia con il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, e che segna, spiegano dalla Leonardo, "un passo fondamentale per promuovere un coordinamento efficace di chi opererà sul campo nel corso del grande evento sportivo del 2026". Il sistema di comunicazione protagonista alle Olimpiadi invernali sarà multi-tecnologia e multi-utente, un sistema informatico ovvero che può essere utilizzato contemporaneamente da più persone.

Presenti alla firma dell’accordo il presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo, l’ad di Leonardo, Roberto Cingolani, il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, e il Ceo, Andrea Varnier. Le soluzioni messe a disposizione da Leonardo contribuiranno a garantire un’esperienza unica per tutti i partecipanti ai giochi che, per la prima volta, seguiranno un modello diffuso, coinvolgendo un territorio che si estende per 22.000 chilometri quadrati e interesserà due regioni, Lombardia e Veneto, due province autonome, Trento e Bolzano, e due città, Milano e Cortina d’Ampezzo. "Grazie alla partnership con la Fondazione Milano Cortina 2026 – ha detto Roberto Cingolani, ad e direttore generale di Leonardo - l’azienda sostiene un progetto che rafforza a livello internazionale l’immagine del Paese, promuovendo i valori universali dello sport". Per poi aggiungere: "Siamo orgogliosi di portare il nostro know how e la nostra esperienza per soddisfare le esigenze di sicurezza di un evento di rilevanza globale".

"Siamo entusiasti di accogliere Leonardo tra i Premium Partner di Milano Cortina 2026 - ha aggiunto il Ceo della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier -, rappresenta un’eccellenza italiana riconosciuta a livello globale, con una leadership consolidata nel campo della sicurezza e dell’innovazione tecnologica. Grazie alle soluzioni avanzate messe in campo, potremo garantire un’esperienza sicura e all’altezza delle aspettative internazionali".