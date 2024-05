50 anni di Legacoop Toscana. Al via domani “La cooperazione in Festa”

Firenze, 22 maggio 2024. Prende il via domani pomeriggio “La cooperazione in Festa”, l’evento di tre giorni organizzato da Legacoop Toscana in piazza Santissima Annunziata a Firenze per festeggiare i suoi 50 anni. La manifestazione, a ingresso libero, prevede incontri, degustazioni, laboratori, presentazioni di libri e musica.

La Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue venne costituita nel 1974 come articolazione regionale della Lega Nazionale Cooperative e Mutue. Il primo Congresso si tenne a Firenze, al Palazzo dei Congressi, il 30 e 31 gennaio 1974. Oggi Legacoop Toscana conta 2 milioni di soci e oltre 700 cooperative associate, distribuite nei settori Consumo, Produzione e Servizi, Welfare, Agroalimentare e pesca, Culturmedia, Altre cooperative. “Questa Festa è l’occasione per ripercorrere cinquant’anni di storia, cinquant’anni di impegno delle cooperatrici e dei cooperatori per cambiare in meglio la nostra comunità e per immaginare insieme un futuro ancora segnato da quegli ideali – afferma il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini –. Nella prima giornata parleremo di lavoro con importanti ospiti. Il lavoro è l’elemento costitutivo delle cooperative e oggi è sempre più povero, sempre più precario, troppo spesso senza diritti e senza regole. Dobbiamo ridare valore al lavoro per assicurare alle persone dignità e sicurezza, nel rispetto della legalità”.

A dare il via a “La cooperazione in Festa” sarà alle ore 16 l’inaugurazione della mostra fotografica “Cooperazione, un’idea di società” al Museo degli Innocenti, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e dell’Assessore al bilancio e alle attività produttive del Comune di Firenze Giovanni Bettarini. La mostra, curata da Martina Lopa e visitabile fino al 2 giugno, ripercorre attraverso foto storiche, immagini, testimonianze dirette, le principali tappe che hanno segnato la storia del movimento cooperativo in Toscana dalle origini ai giorni nostri: la prima diffusione delle idee dei “pionieri” di Rochdale – i lavoratori di uno stabilimento tessile che nel 1844 fondarono in Inghilterra la prima cooperativa della storia -, la Seconda guerra mondiale, la rinascita e il boom economico, l’alluvione, gli anni ’70, fino ad arrivare alla pandemia e alla crisi economica degli ultimi anni. È suddivisa in cinque sezioni: Dalle origini alla Seconda Guerra mondiale; Secondo Dopoguerra. Rinascita e boom economico; Il movimento tra instabilità politica, crisi economica e partecipazione di massa; La fine del secolo breve e l’espansione cooperativa; Il nuovo millennio: dalla crisi economica al post pandemia.

A seguire, alle ore 17 sul palco principale si terrà l’incontro “Legalità e lavoro”, moderato da Roberto Negrini, a cui interverranno Maria Grazia Gabrielli, segretaria confederale CGIL, Simone Gamberini, presidente di Legacoop nazionale, Dario Nardella, sindaco di Firenze, il colonnello Alfonso Pannone, capo della Dia di Firenze, Riccardo Nencini, presidente Cooplat e Assunta Astorino, responsabile Dipartimento Welfare Legacoop Toscana. In piazza ci saranno degustazioni gratuite a cura delle cooperative agricole toscane (su prenotazione) e laboratori per bambini e ragazzi organizzati dalle cooperative sociali (anch’essi su prenotazione). Presenti anche due punti ristoro: il bar Coop.fi e il foodtruck “Tuttibuoni”. Allo spazio libreria Ilaria Rossetti presenterà “La fabbrica delle ragazze” (ore 18.30). In serata, alle 21.30 è in programma il concerto di T-Bone & the Hollywood Party.