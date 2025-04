Le tradizioni della Pasqua. La Colombina vola senza intoppi. Rossi-Azzurri, sarà subito rivincita

FIRENZESi ricomincia da dove si era finito: il calcio storico 2025 riparte con Rossi-Azzurri, ossia la finale della passata edizione che vide trionfare Santa Maria Novella su Santa Croce con una caccia d’oro. Appuntamento dunque a sabato 14 giugno, mentre il giorno successivo, domenica 15, l’altra semifinale, con i Bianchi di Santo Spirito opposti ai Verdi di San Giovanni.

La finalissima si rigioca sul sabbione di piazza Santa Croce nel giorno del Santo Patrono, il 24. L’anno scorso il torneo venne anticipato a causa delle elezioni.

Il canonico sorteggio, alla presenza dei rappresentanti di ogni Colore, del presidente del Calcio Storico Michele Pierguidi, della sindaca Sara Funaro e dell’assessore allo sport Letizia Perini, è stato l’antipasto della giornata domenicale che ha avuto nello Scoppio del carro il suo momento clou.

La colombina, davanti ad oltre cinquemila persone, ha compiuto un volo perfetto, segno di buon augurio: il razzo è partito dall’altare della Cattedrale nel momento in cui viene intonato il Gloria, ha acceso il Carro di Fuoco, detto ‘Brindellone’, posizionato tra Duomo e Battistero, e poi è tornata indietro. Secondo la tradizione se la Colombina riesce a rientrare ci saranno buoni raccolti."Auguro a tutte e tutti una Pasqua serena, di pace e di speranza, ne abbiamo bisogno per il nostro futuro - ha dichiarato la sindaca Sara Funaro - Le immagini più belle di questa giornata sono il bellissimo Scoppio del Carro, la Colombina che ritorna al punto di partenza e il Duomo gremito di tante cittadine e cittadini che si stringono intorno ad una comunità". "Questa giornata - ha aggiunto - giornata da sempre rappresenta per me una grande emozione: sia prima da cittadina, poi da assessora e oggi per la prima volta come sindaca. Ci sono state tantissime persone ad assistere, un’atmosfera di partecipazione bellissima. Voglio ringraziare i molti che si sono adoperati non solo ora ma anche nei mesi precedenti affinché questo spettacolo straordinario venisse vissuto al meglio dalle fiorentine, dai fiorentini e dai tanti visitatori presenti in città".

"La nostra Pasqua, con il volo della Colombina e lo Scoppio del Carro - ha concluso la sindaca - è una festa unica, attrattiva per tutto il mondo. Quando stamane sono uscita di casa e sono arrivata a Palazzo Vecchio, il mio primo pensiero è stato quando ho assistito per la prima volta a questo rito in collo ai miei genitori, in trepidante attesa di vedere la Colombina volare".

Tutto l’evento si è concluso con la messa celebrata dall’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli.