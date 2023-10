Le Signe ringraziano il buon Beppe: "Sempre pronto ad aiutare tutti"

Una targa in ricordo di Giuseppe Lapini, per tutti Beppe, impegnato per anni nell’associazionismo di Lastra a Signa e in tante iniziative a favore della comunità. È stata inaugurata domenica, per volere di un gruppo di amici di Santa Lucia, nel parcheggio di via Val di Rose, alla presenza del sindaco Angela Bagni e di vari rappresentanti delle associazioni locali.

Beppe, scomparso nel settembre del 2021, era molto conosciuto nei due comuni delle Signe per la storica officina Lapini dove lavorava insieme ai fratelli Franco e Fabrizio, e ad altri soci. Ma era noto anche per tante altre attività: era stato fra i fondatori del Vespa Club Lastra a Signa, era volontario dell’Unitalsi e aveva partecipato a tanti pellegrinaggi, sempre per aiutare gli altri. "A Santa Lucia – ha detto il sindaco Angela Bagni, commentando la cerimonia – insieme alla famiglia e agli amici, abbiamo scoperto una targa in ricordo di Beppe, conosciuto anche a Signa per il lavoro che svolgeva nell’officina fondata insieme ai fratelli. Era una persona generosa, gentile e disponibile. Caratteristiche che lo hanno contraddistinto sia nel lavoro che nella vita privata. È sempre stato pronto ad aiutare la sua comunità e gli amici, che hanno voluto collocare una targa alla sua memoria. Con questo gesto, hanno voluto testimoniare l’impegno ha donato alla sua comunità".

Li.Cia.