Le priorità del nuovo sindaco Boni: "Opere, viabilità e infrastrutture"

Il nuovo sindaco, Carlo Boni, è già al lavoro.

Quali sono le priorità?

"Un nuovo impulso amministrativo per andare nelle direzione già tracciata nella precedente legislatura con attenzione all’attuazione di tutti i processi e progetti legati al Pnrr e non solo, che rappresentano il rilancio produttivo di Pontassieve. Una continuità con i dieci anni passati che rappresenti anche la partenza di un proficuo nuovo percorso che guardi lontano".

Priorità per alcuni progetti?

"Ci impegneremo ad avviare rapidamente i cantieri già finanziati: Casa di Comunità, rifacimento e ampliamento del nuovo parcheggio scambiatore della stazione ferroviaria, nuova palestra della scuola Calvino, interventi alla struttura scolastica di Sieci con l’annessa palestra, ristrutturazione della scuola di Montebonello, costruzione della nuova vasca terapeutica della piscina comunale, realizzazione della sede del consorzio di ricerca delle energie rinnovabili nella ex area Centauro e ristrutturazione dell’appartamento a Santa Brigida destinato al progetto sociale ’Dopo di Noi’".

In materia di viabilità?

"L’attenzione sarà su gli interventi sull’asse viario e alla mobilità dell’intero territorio, sulla quale sarà importante aprire tavoli con Enti quali Regione e città Metropolitana. Tanto del futuro e della crescita del territorio passa per un miglioramento dei trasporti e della viabilità di collegamento. Continueremo il lavoro progettazione, per essere pronti a reperire bandi e finanziamenti. Lavoreremo per realizzare interventi alla vasca interna e alla cupola della piscina , poi per far partire fin da subito la progettazione della rotonda alle Sieci e per realizzare una "Casa della cultura" che prevede un ampliamento della Biblioteca a servizio delle associazioni che fanno cultura".

Sul tavolo c’è anche il nuovo piano operativo…

"Impegneremo sin da subito il nuovo consiglio comunale per arrivare all’approvazione, che porterà a compimento le previsioni sul governo del territorio, consentendo nuovi insediamenti produttivi e percorsi di rigenerazione urbana, finalizzati anche ai servizi e all’abitare solidale".