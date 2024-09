Le perle nascoste. Viaggio nel cuore dei luoghi sacri

Tante le visite a mostre, luoghi sacri e altri angoli nascosti di Firenze nel programma della decima edizione del Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine. Partita il 4 settembre, la manifestazione proseguirà fino al 29 settembre e poi, con gli appuntamenti del dopo festival, dal 3 al 26 ottobre. Il Festival rientra nell’Estate Fiorentina e gode del contributo della Fondazione CRFirenze e del Cesvot. Dopo la visita alla mostra ‘Pulcherrima Testimonia. Tesori nascosti nell’Arcidiocesi di Firenze’ della scorsa settimana, domani alle 15 è in programma ‘Monte Oliveto a Firenze e la sua storia’: una visita alla chiesa di San Bartolomeo a Monte Oliveto (via Monte Oliveto) con gli interventi di Abner (Andrea Rossi), Carlo Vecce (Università di Napoli L’Orientale), Emilio Monciatti e Stefano Baldi. L’iniziativa è a cura di Centro Turistico ACLI Firenze APS (ingresso libero, prenotazione consigliata: [email protected] o 393.9617459).

Giovedì 19 (ore 21-23) ecco invece la visita guidata alla Chiesa di Santa Felicita e al museo (piazza Santa Felicita) con Ars et Fides Firenze (ingresso libero), mentre sabato 21 settembre (ore 10-12 e 15-17, gruppi di max 25 persone) si potranno visitare le due sale del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (piazzale Vittorio Gui 1) con il nuovo palcoscenico meccanizzato, la sale prova e l’archivio storico grazie alla sinergia tra Amici del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (prenotazione obbligatoria: [email protected]).

Domenica 22 doppio appuntamento al Paradiso degli Alberti di Gavinana (via del Paradiso 88): alle ore 10 l’Associazione “Per Boboli” organizza la visita agli spettacolari affreschi trecenteschi dell’Aula Capitolare del complesso (max 20 persone ritrovo ore 9:45); alle 11 ecco invece la visita all’Aula Capitolare a cura di Amici dei Musei Fiorentini Didattica, dedicata in particolare a famiglie con bambini e ragazzi (max 20 persone ritrovo ore 10:45). Per entrambe le visite, la prenotazione è obbligatoria: [email protected].