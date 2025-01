Le nuove cariche della Misericordia. Guido Brilli il più votato

È iniziata la procedura per il rinnovo delle cariche alla guida delle Misericordia di Fiesole. Sabato si è tenuta una partecipatissima assemblea nelle sede della confraternita di via Marini, che è culminata con le votazioni per l’elezione degli organi collegiali direttivi. Nel nuovo Magistrato: Guido Brilli (provveditore uscente e che è stato anche il più votato); a seguire Luca Sergio Scarselli, Michele Micheli Levi, Giovanni Corsi, Luca Morelli, Serantoni Filippo, Laura Corti. Gli eletti per il collegio probivirale sono invece Emanuela Fabbri, Piero Galardi e Lucia Taddei . Il prossimo step sarà quindi la convocazione del nuovo Magistrato e del collegio probivirale per l’attribuzione delle cariche sociali definitive, fra cui la nomina del provveditore, la carica più alta che resterà alla guida della Misericordia fino a fine 2028.