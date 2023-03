Le nostre mense migliori d’Italia Guadagnati cento punti in classifica

di Sandra Nistri

Le mense scolastiche sestesi sono tra le migliori d’Italia per l’offerta di menù sani, sostenibili e che creano comunità. La ‘certificazione’ ufficiale è arrivata ieri con la premiazione in Campidoglio a Roma del Comune di Sesto, con altri dieci Comuni a livello nazionale, nell’ambito del Summit della mensa scolastica promosso da Food Insider. A ritirare il riconoscimento, in rappresentanza dei soci di "Qualità & Servizi" (azienda pubblica di ristorazione scolastica dei Comuni di Sesto, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa, Carmignano e Barberino del Mugello) è stato il primo cittadino sestese Lorenzo Falchi. Qualità & Servizi, in particolare, è stata premiata nella categoria "Mensa di Comunità", insieme a Lecce e Bergamo; il riconoscimento è stato consegnato da Emilio Casalini, conduttore della trasmissione di Rai Tre "Generazione Bellezza" che ha in programma due puntate dedicate al caso di Sesto Fiorentino. Le motivazioni del premio mettono in luce come Q&S si sia distinta, dal 2017 ad oggi, per il più ampio salto di qualità negli ultimi anni, passando da 44 a 145 punti nella classifica Food Insider. "Un’ascesa - si legge - che corrisponde ad un processo di cambiamento radicale che ha portato la mensa scolastica ad essere un modello di riferimento per chi ha una visione di ristorazione scolastica come strumento di politica ambientale, sociale ed economica". "È un grande piacere e un grande onore ritirare questo premio a nome di tutti i soci di Q&S – sottolinea il sindaco Falchi - Negli ultimi anni abbiamo intrapreso un grande percorso di rinnovamento, abbracciando l’idea di cibo ‘buono, pulito e giusto’ e riaffermando il principio del pasto a scuola come momento educativo a tutti gli effetti.

Ogni anno i punteggi assegnati da una realtà importante come Food Insider ci hanno dato la conferma della bontà del lavoro svolto e spinto a migliorare sempre di più, puntando sul chilometro zero, sulla riduzione degli sprechi e dell’impatto ambientale, sul dialogo aperto e costante con insegnanti e famiglie". Un cambio di rotta in cui è stato determinante – aggiunge il sindaco – il ruolo di "Antonio Ciappi il quale, da amministratore, prima, e da direttore, poi, è riuscito a imprimere la spinta che ci permette, oggi, di essere annoverati tra le più importanti esperienze a livello nazionale. Grazie a lui e anche a Filippo Fossati, attuale amministratore unico, a tutti i dipendenti, alle scuole e ai fornitori: una vera e propria comunità di persone e competenze per un servizio d’eccellenza".