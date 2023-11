Le mille luci delle Feste. Aumentano le piazze per aspettare l’anno nuovo

Il festival di luci Green Line, gli alberi addobbati in tutta la città, i concerti nelle piazze per Capodanno. Firenze si prepara per le prossime feste predisponendo già l’organizzazione di una serie di iniziative che coinvolgeranno la città per un intero mese, dal 7 dicembre al 7 gennaio. Tra le conferme, il ritorno di Green line, il festival dedicato alla luce e ai videomapping che illuminerà i principali monumenti di Firenze, da Ponte Vecchio a Palazzo Vecchio, a cura di Mus.e. Tra le novità, aumentano le piazze del Capodanno: dalle quattro dello scorso anno si passa adesso a sei, ognuna dedicata a un genere musicale diverso per accontentare ogni tipo di pubblico. Ed ecco quindi che in piazza San Giovanni ci saranno i cori gospel; in piazza Santissima Annunziata a spazio alla musica jazz; orchestra dal vivo e danza in piazza Santa Croce; musica pop o cantautorale in piazza del Carmine; poi marching band itineranti in Oltrarno; e infine spettacolo di danza e canto in piazza della Signoria.

Altre iniziative natalizie saranno organizzate anche fuori dal centro, nelle piazze principali dei quartieri, e saranno rivolte soprattutto a famiglie con bambini valorizzando la dimensione del ‘rione’ per rendere viva ogni zona di Firenze. Il programma dettagliato è ancora in via di definizione e non si può escludere il coinvolgimento di figure più o meno note del mondo dello spettacolo. Torneranno poi gli addobbi natalizi, con le luminarie e l’installazione degli alberi di Natale nelle piazze del centro e dei quartieri, nonché spettacoli per i più piccoli con i Babbi Natale, gli elfi e le Befane acrobatiche che si caleranno dai palazzi del centro.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di progetti per il Capodanno nelle piazze: i criteri per la selezione riguarderanno la qualità artistica e l’originalità del progetto, l’esperienza del soggetto proponente e la sostenibilità economico-finanziaria.

"Un Natale speciale - commenta la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini - che vorremmo fosse il più partecipato possibile, dal centro alla periferia, con musica, addobbi, proiezioni in tutta la città".