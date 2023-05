"Le infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata" Convegno a Sant’Apollonia

"Le infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata nel territorio" è il titolo del convegno in programma domani pomeriggio, dalle 15 alle 18, all’Auditorium di Sant’Apollonia in via San Gallo 25.

I relatori saranno il procuratore aggiunto Luca Tescaroli (nella foto), il magistrato Pietro Suchan, il presidente della Camera di commercio fiorentina Luca Bassilichi, l’avvocato e docente universitario Giovanni Flora e l’avvocato milanese Fabio Belloni.

A moderare il dibattito sarà l’avvocato Fabio Becattini, presidente del Lions Club Firenze Bargello.

La quota di partecipazione al convegno, che servirà anche al riconoscimento di crediti formativi per l’Ordine degli avvocati, sarà interamente devoluta dal Lions Bargello all’Associazione nazionale familiari vittime di mafia.