Le detenute scendono in campo. Sport e svago al triangolare organizzato nel carcere di Sollicciano

Un triangolare femminile di pallavolo davvero speciale. È stato ospitato ieri dalla casa circondariale di Sollicciano “Il torneo della Legalità”, organizzato dall’associazione ’Il Gomitolo perduto’, al quale hanno partecipato tre squadre, di cui due erano formate dalle detenute del carcere fiorentino. La giornata ha offerto momenti di svago e divertimento, dove a trionfare è stato sicuramente lo sport. "E’ stata un’iniziativa – spiega Amelia Vetrone, presidente dell’associazione Il Gomitolo perduto –, che è nata allo scopo di dare un contributo alla socializzazione e per favorire uno scambio anche con l’esterno. Lo sport può risultare prezioso in questo senso come forma di aggregazione".