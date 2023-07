Le credenze popolari di oggi, 'Breviario delle streghe' di Carlo Lapucci

Francesco

Gurrieri

Le corna fatte con la sinistra tornano al mittente. E’ uno dei passaggi che ci propone l’ultimo lavoro di Carlo Lapucci, fiorentinissimo linguista e antropologo che molti ci invidiano che, prima e più di Calvino, ha indagato sulla “fiaba”. Esce appunto questo ‘Breviario delle stregheElementi del magico quotidiano nel mondo attuale’ (Helicon). Nell’Introduzione, a proposito delle credenze popolari presenti ancor oggi, Lapucci taglia corto: "La superstizione non risparmia nessuno, né laici, né bacchettoni, né uomini, né donne, né giovani, né vecchi, e allinea nelle sue file il fior fiore dell’intelligenza e del potere: Tiberio, Nerone, Napoleone, Stendhal, Victor Hugo, d’Annunzio, Benedetto Croce, Mussolini, Hitler. Gli alberghi sopprimono i numeri 13 e 17 delle camere (…) Né sono tanti che oggi hanno il coraggio di sedersi in tredici a tavola". E di codesta via, l’autore analizza la ‘credenza’ (il gatto che cade sempre in piedi o il coccodrillo che piange dopo aver divorato un uomo), la magia, le varie forme di superstizione e il male non ritualmente augurato agli altri che torna su chi lo desidera; chi non ricorda che "gli accidenti son come le foglie: chi li manda li raccoglie"? Sono poi descritti e proposti con acribia gli strumenti e gli oggetti malefici (l’invidia, la jella, la maledizione, il malaugurio, il malocchio, la iettatura, il maleficio, la fattura, la pozione. Poi ancora le difese contro i malefici che vanno dallo ‘scongiuro’ (Toccare ferro, Toccarsi, Fare le corna) ai ‘portafortuna’, agli ‘amuleti’, ai ‘talismani’ e altro ancora. Né manca il “cerchio magico” (di cogente attualità), indicata come una "pratica usata dagli stregoni nell’evocazione dei demoni, degli spiriti infernali e delle anime dannate, al fine di stabilire un limite oltre il quale le forze maligne non possano avanzare".