Le campane del Santuario suonano ancora

Caterina

Ceccuti

Grazie ai Rotary della Toscana le campane di Montenero sono tornate a suonare. Quindici i Club che hanno partecipato al progetto di recupero della struttura del campanile, che scandisce tempi e vita di un’intera comunità. Promossa dal Rotary Club Firenze Ovest, con il sostegno del Distretto 2071, l’iniziativa fortemente voluta dal Governatore Nello Mari ha ricevuto il contributo dei Club Bagno a Ripoli, Firenze Sud, Rotaract Firenze Ovest e la partecipazione dei Rotary Castiglioncello e Colline Pisano Livornesi, Cecina, Figline e Incisa, Firenze, Firenze Nord, Firenze Valdisieve, Livorno, Livorno Mascagni, Lorenzo Il Magnifico, Rosignano e San Casciano Chianti, oltre al sostegno della Banca Cambiano 1884 S.p.a. e dell’Avvocato Enrico Melis. 22.500 euro in tutto e le campane sono tornate a far sentire la propria voce. La cerimonia ufficiale si è tenuta a Montenero nella giornata dedicata alla Madonna delle Grazie, alla presenza del Vescovo di Livorno Simone Giusti, che ha benedetto la targa alla base del campanile con il Logo del Distretto Rotary 2071 ed i nomi dei Club protagonisti, oltre ai simboli istituzionali di Regione Toscana e Comune di Livorno. Il Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo ha rivolto il saluto istituzionale, insieme al Sindaco di Livorno Luca Salvetti e alla Presidente della Provincia Sandra Scarpellini. "Quando il Rotary si muove è in grado di portare a termine grandi progetti", commenta il Governatore Nello Mari. "Coesione ed unità d’intenti tra i Club coinvolti - spiega Leonardo Bartoletti, presidente del Rotary Firenze Ovest - sono state fondamentali per la riuscita del progetto". Ed ora l’intera Toscana gode nuovamente il suono del proprio Santuario.