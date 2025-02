Le auto sfrecciano nell’abitato. Spuntano lenzuoli di protesta

San Vincenzo a Torri, spuntano le lenzuola contro i ritardi nella sistemazione della frazione e la velocità dei veicoli in transito sulla Empolese. Da ieri alle finestre di alcune abitazioni del borgo sono stati affisse delle lenzuola per protestare contro i ritardi nel completamento della nuova Toti e della piazza Vezzosi, ma anche per chiedere con forza dei provvedimenti contro la velocità delle vetture che sfrecciano all’interno dell’abitato. I residenti con una petizione avevano chiesto l’installazione di dissuasori anti velocità.

La risposta dell’amministrazione è stata un no, visto che c’è in ponte di istituire una zona 30 nell’abitato di San Vincenzo non appena la provinciale sarà passata di competenza dalla Metrocittà al Comune. Metrocittà che sarebbe anche lieta di cedere il controllo della strada che ormai è stata affiancata da un bypass, questo davvero di interesse proviciale.

Ma i cittadini sono stanchi di aspettare e dopo aver protestato anche rivolgendosi al nostro giornale, ieri sono passati a questa forma di manifestazione passiva: "Basta rischiare la vita", "Mettiamo in sicurezza San Vincenzo", "Ostaggi di un cantiere e della velocità", sono i messaggi comparsi ieri sulle facciate del borgo. Il problema non è solo il rischio sicurezza sulla strada provinciale, ma anche il ritardo del cantiere per la costruzione della nuova Toti, messo in crisi per un aumento di costi dovuto al passare del tempo e a una variante da mezzo milione di euro approvata dall’amministrazione che ha aggiunto alla scuola anche il completamento di piazza Vezzosi. Vedremo cosa altro metteranno in campo i cittadini per provare a farsi ascoltare dall’amministrazione.