Le anime della Camerata de’ Bardi: "Qui bella musica e professionalità"

Le sorelle Roberta e Sabrina Landi Malavolti sono le anime della Camerata de’ Bardi, associazione culturale nata nel 2012 in Mugello. Entrambe musiciste, Roberta violinista e Sabrina clarinettista, ora si preparano all’inaugurazione della tredicesima edizione della stagione lirico-sinfonica di Borgo San Lorenzo. E a Roberta, che ora è la presidente dell’associazione, abbiamo rivolto alcune domande sulla stagione lirico-sinfonica e sulla Camerata.

Tredici edizioni sono un bel traguardo: quali le maggiori soddisfazioni e le principali difficoltà?

"Fra le soddisfazioni essere riusciti a creare un pubblico numeroso, attento e consapevole del bello musicale e delle professionalità che ci contraddistinguono; l’unione di diverse generazioni che condividono la passione per la musica sinfonica e per il teatro d’opera, oltre che per la storia della musica. Tra le principali difficoltà c’è sempre la mancanza di fondi e contributi adeguati al livello e alle necessità del complesso prodotto di maestranze qualificate che realizzano le attività che offriamo.

A suo giudizio quale è il livello della cultura musicale in Mugello e cosa andrebbe fatto per migliorare ancora?

"La cultura musicale in Mugello, dall’inizio della nostra attività, è sicuramente avanzata, anche se, ancora troppo spesso, la nostra nobile arte e professione scade nell’improvvisazione e nelle mancate competenze di molti che ignorano, perché ignoranti in materia, di cosa parlano, operando in modo superficiale e deleterio per il mondo artistico tutto. Uno dei più semplici rimedi sarebbe quello di affidarsi alle professionalità competenti del territorio".

Torniamo alla stagione. Cosa ci riserva il programma di quest’anno?

"La nostra tredicesima stagione lirico sinfonica si inaugura sabato 28 giugno, all’arena estiva del cinema teatro Don Bosco, con ’Le Quattro Stagioni’ vivaldiane e il grande ritorno del solista Brad Repp. Seguiranno quattro appuntamenti dell’Orchestra Summer Festival, nei quali a Borgo San Lorenzo arriveranno formazioni giovanili internazionali (il 9 luglio e 3 agosto) mentre a Scarperia, in Palazzo dei Vicari, i concerti saranno il 12 e il 26 luglio. Prevista, poi, la nuova edizione del Borgo Liberty Festival per valorizzare i tesori dell’itinerario Liberty e, per concludere il 2025, il consueto concerto del 30 dicembre, nella pieve di San Lorenzo, per commemorare le vittime del bombardamento del 1943".

Cosa caratterizza il concerto di apertura?

"Le Quattro Stagioni di Vivaldi saranno caratterizzate dallo scorrere, nel tempo musicale scandito dalla nostra orchestra e dal virtuoso violino solista e maestro concertatore Brad Repp, dei più suggestivi scatti fotografici del nostro Mugello, nelle quattro stagioni, realizzati dai soci del Photo Club Mugello".

Tutte le info sulla pagina social della Camerata de’ Bardi biglietteria aperta il mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19 presso la scuola di musica Camerata de Bardi in piazza Martin Luther King 4 a Borgo San Lorenzo e per il concerto inaugurale sabato, a partire dalle 20,30 al cinema teatro Don Bosco).