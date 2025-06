Madrigale, jazz e musica sinfonica. Il bello di International Academy

Voci, poesia, oltre il tempo. Inizia con la grande bellezza del madrigale, il jazz e la grande musica sinfonica dell’Orchestra Cupiditas, la 23esima edizione di International Academy of Music Festival. Per la sua apertura, sabato 28 giugno alle 18 alla Rocca Ariostesca, il festival ha scelto di omaggiare il grande poeta italiano Ludovico Ariosto, che ha retto da commissario ducale, nella prima parte del Cinquecento, il governo della Garfagnana per conto degli Estensi. Nelle sale che lo videro camminare arriverà quello che è oggi il più accreditato gruppo madrigalistico a livello internazionale, “La Compagnia del Madrigale”, che incide per le principali etichette internazionali e ha ricevuto i più prestigiosi premi musicali in Francia, Germania e Regno Unito; il programma sarà incentrato proprio sui testi del grande poeta rinascimentale e saprà condurre nello spazio del tempo e dell’immaginazione grazie alla potenza di questa musica piena di capacità evocativa.

Sempre nel nome dell’Ariosto, alle 21 nel Loggiato “Porta Salviati” sarà il turno della secolare filarmonica castelnuovese oggi intitolata a Giuseppe Verdi; la giornata si chiude alle 22 in piazzetta Ariosto, sotto alla Rocca, dove risuonerà il contemporary jazz dello “XY Quartet” con Nicola Fazzini (sax alto), Alessandro Fedrigo (basso elettrico), Saverio Tasca (vibrafono) e Luca Colussi (batteria). Per il primo appuntamento è previsto un ingresso a 10 euro, mentre per gli altri due concerti l’ingresso è libero. La formazione, con all’attivo sei album in studio, è una realtà di riferimento del nuovo jazz italiano, tanto da finire due volte sul podio dei migliori gruppi italiani secondo la rivista “Musica Jazz”; nella sua intensa attività concertistica, prende parte ai più importanti festival jazz nazionali ed europei.

Domenica 29 giugno, alle 21.30 al Teatro Alfieri, in programma il concerto sostenuto da Banca Mediolanum: suona l’Orchestra Cupiditas, diretta da Pietro Mazzetti. Questa realtà nata nel 2016, ha collezionato molti successi ed e ormai una costante nelle iniziative culturali di spicco della nostra regione e non solo, oltre che una presenza apprezzata e affezionata del festival. Musicisti giovani e dotati, formatisi nel conservatorio Cherubini di Firenze e alla Scuola di Fiesole, dimostrano come l’amore per la buona musica e il “desiderio ardente” di suonare insieme riescano a sopravvivere anche in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo.