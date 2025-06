Cortona accende il Nume Festival. Musica classica da tutto il mondo

Cortona è pronta per tuffarsi nella musica classica. Prende il via domani il Nume Academy & Festival con tante star internazionali. Accanto ai big che giungeranno a Cortona, le punte di diamante della nuova generazione della musica classica internazionale dall’Europa, ma anche dall’Australia, Canada, Hong Kong, Corea del Sud e Stati Uniti. Si tratta di studenti e studentesse delle migliori scuole musicali al mondo come la Juilliard, Yale, il Curtis Institute of Music, il Mozarteum, la Kronberg Academy. Entrare nel progetto è estremamente difficile, solo 13 posti per una settimana unica di crescita professionale e personale completamente gratuita. Tra loro, unica presenza italiana, la violoncellista siciliana Caterina Isaia (22 anni) premiata in tanti concorsi e con già numerose esibizioni in prestigiosi teatri e nel 2022 all’Expo di Dubai, al Padiglione Italia, insieme al compositore Giovanni Sollima. Da lunedì nel centro convegni di Sant’Agostino prenderanno il via le Masterclass a cui il pubblico potrà assistere liberamente. Tra gli appuntamenti più attesi del festival il concerto di "Gidon Kremer" in programma il 25 giugno al Teatro Signorelli. Sul palco il violinista lettone Premio Nobel delle Arti insieme ai musicisti d’eccezione Enrico Pace, Andreas Brantelid, Ettore Causa e Madara Petersone. Altro appuntamento atteso è quello con il concerto di Steven Isserlis il 29 giugno sempre al Teatro Signorelli. "Per il 2025 abbiamo creato un’edizione straordinaria – spiega Natalie Dentini direttrice della manifestazione giunta alla sua ottava edizione, la quarta nel borgo toscano - con artisti provenienti direttamente dall’Olimpo della musica classica e con le punte di diamante della nuova generazione internazionale. Ma accanto a un programma classico di altissimo livello, abbiamo pensato a numerosi eventi satellite per arrivare a tutti, e rendere più naturale e diffusa l’abitudine a prendersi il tempo per ascoltare". Nell’ambito dell’appendice Nume Risonanze, che rappresenta una delle novità di quest’anno, domani alle 19.30 alla Piscina Monti del Parterre si terrà il Nume Dj Sun Set dj-set performance in collaborazione con Cautha e Psichedelico Club che vedrà il violinista ucraino Sergey Maiboroda (professore di violino al Gran Teatre del Liecu e solista alla Filarmonica di Odessa) e Lorenzo Polezzi dj. "Il Nume Academy & Festival è appuntamento ormai atteso e riconosciuto non solo nel nostro territorio ma anche a livello nazionale", conferma con soddisfazione l’assessore alla Cultura Francesco Attesti. "La musica classica con la sua forza evocativa e la sua capacità di parlare in ogni epoca, ci ricorda il valore universale della bellezza, della ricerca artistica e dell’ascolto profondo. Questo festival rappresenta non solo un momento di straordinaria qualità culturale, ma anche un’occasione d’incontro tra generazioni, tradizioni e visioni". Estra Spa è main sponsor del festival.