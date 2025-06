Sport sotto le stelle Angori nella notte dei big

"È la notte dello sport per Cortona. Questa sera torna un appuntamento molto atteso e partecipato, quello con "Sport sotto le stelle" in programma a Camucia. Il via alle ore 18 con l’inaugurazione alla presenza di un campione di serie A di casa nostra. Si tratta del calciatore cortonese Samuele Angori che quest’anno ha festeggiato con il Pisa il passaggio nella massima serie.

"Sport sotto le stelle" è organizzato dal Comune di Cortona con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Coni e Cip, la collaborazione di Confcommercio e Confesercenti, il contributo di Banca Popolare di Cortona e la partecipazione delle scuole. La manifestazione fa parte degli eventi in cui si articola il progetto "Stars: Sport territorio appartenenze rete sociale" presentato dal Comune di Cortona con riferimento ad uno specifico bando europeo.

Le attività interesseranno il centro di Camucia in via Lauretana, Ipogeo, XXV Aprile, 24 maggio, Sandrelli, oltre a viale Regina Elena, parco del Rondò e giardini della Pinetina. Protagoniste saranno le associazioni sportive con i loro stand e le esibizioni. Spazio anche al terzo settore con la presenza delle realtà che operano nel sociale, a disposizione per informazioni sulle rispettive linee d’azione.

Grazie alla collaborazione con i commercianti, venerdì sera Camucia proporrà anche la possibilità, approfittare dei numerosi locali, anche di esperienze di shopping nelle attività che aderiranno all’apertura prolungata. A "Sport sotto le stelle" non mancheranno momenti culturali, come le letture e i laboratori per bambini nella biblioteca di via Sandrelli, la visita guidata al Tumulo etrusco di Camucia e le "Olimpiadi antiche" organizzate da Aion Cultura.

Spazio anche alle eccellenze enogastronomiche grazie all’Oleoacademia Eleiva cortonensis, ma anche ai mercatini e al cibo di strada a cura della Proloco di Camucia. La serata culmina con le premiazioni agli sportivi e alle realtà locali per i risultati conseguiti alle ore 21 e a seguire con il concerto degli "Auch", evento a ingresso libero in piazza Sergardi. Il gruppo è formato da tre personaggi molto noti al grande pubblico. Si tratta di Tommy Cassi, Andrea Pisani dei Panpers e lo storico membro dei Nirkiop, Gabriele Boscaino.

Auch, è l’acronimo di All You Can Hit, il riferimento, chiaramente, è all’all you can eat, la tipologia di menù tipico di alcuni ristoranti, dove paghi un prezzo fisso e ordini ciò che vuoi "Con questa edizione facciamo un ulteriore passo in avanti - conferma l’assessore allo Sport del Comune di Cortona, Silvia Spensierati - grazie al lavoro dell’ufficio Sport, l’iniziativa rientra in un progetto finanziato dal Fondo sociale europeo, inoltre per la prima volta offriamo un concerto a ingresso libero per tutti i visitatori. Ringrazio tutti coloro che stanno collaborando con noi alla bella riuscita dell’evento".