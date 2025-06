CortonAntiquaria a ritmo Mannoia. Già in vendita i biglietti per settembre

CORTONAFiorella Mannoia protagonista della 63esima edizione di CortonAntiquaria. La nota e applauditissima cantautrice proporrà in Piazza Signorelli il suo concerto "Fiorella Sinfonica / lieve con orchestra". L’appuntamento è fissato per il 6 settembre e sarà la punta di diamante di una serie di appuntamenti collaterali alla mostra antiquaria. I biglietti per il concerto di Cortona sono già disponibili da ieri su TicketOne e presso gli uffici di Cortona Sviluppo. Accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal M° Rocco De Bernardis, Fiorella Mannoia ripercorrerà i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature, ma nella set list non mancheranno anche brani più recenti come Disobbedire, il singolo che dà il titolo al nuovo album. L’artista è così la perfetta scelta per concludere le due settimane della fiera antiquaria più antica d’Italia, che aprirà le sue porte il 23 agosto e che punta la sua forza sulla qualità e il pregio delle proposte dei selezionatissimi espositori, su un luogo storico di assoluto fascino come il Centro Convegni nell’ex convento di Sant’Agostino e sull’inevitabile coinvolgimento del centro storico. Anche quest’anno saranno una ventina gli espositori presenti, quanti ne consente lo spazio espositivo. Anche per il 2025 siamo pronti a mettere in campo tutte le energie per la bella riuscita della mostra e di tutti gli appuntamenti che si susseguiranno", conferma Fabio Procacci, amministratore unico di Cortona Sviluppo che la organizza insieme al Comune. CortonAntiquaria quest’anno avrà anche un richiamo specifico, negli allestimenti, nelle atmosfere e nelle scelte di alcuni oggetti proposti, al suggestivo contesto culturale e storico - la Cortona medievale tra XIII e XV secolo - rievocato dalla mostra allestita al MAEC di Cortona e diffusa anche in città "Cantare il Medioevo. La lauda a Cortona tra devozione e identità civica" (dal 28 giugno al 5 ottobre). "Ritengo fondamentale riuscire a coniugare il mondo dell’antiquariato con il mondo dell’arte in generale - dichiara l’assessore alla Cultura Francesco Attesti - Anche quest’anno Cortona riesce a dare un contributo importante in questo senso con una grande qualità a livello di mostra e con degli eventi collaterali di primissimo piano".Laura Lucente