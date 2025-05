Cortona Comics, il grande giorno. Stasera c’è il concerto di Ghali

di Laura LucenteCORTONAAl via la terza edizione di Cortona Comics. Questa mattina alle 10,30 ci sarà il taglio del nastro ufficiale della manifestazione che quest’anno condensa in un unico lungo weekend la migliore offerta dedicata al fumetto. All’interno del chiostro di Sant’Agostino, cuore della manifestazione, oltre 40 illustratori daranno vita alla consueta "Artist Alley", sarà possibile vederli all’opera da vicino mentre realizzano le loro illustrazioni. Tre le mostre d’autore da non perdere: nell’auditorium nella sede del festival sarà esposta "La Regina dell’umorismo" a cura di Silvia Ziche, a Palazzo Ferretti (via Nazionale) si potrà visitare "Cronache di Arda" di Umberto Sacchelli e al Maec in piazza Signorelli, sarà presente "Fumetti in Opera, dalle matite al colore" di Michela Frare. Per tutto il festival sarà aperta la mostra mercato di fumetti e gadget e l’area Games con giochi da tavolo, di ruolo e collezionabili. Oggi è anche il gran giorno del "Concertone" legato a stretto filo alla manifestazione dedicata al fumetto. Grande protagonista il cantante Ghali che prima di esibirsi dalle ore 12 quando incontrerà nell’auditorium di Sant’Agostino gli studenti delle scuole. Il programma del festival conta dalle ore 15 lo spazio a Papersera con "News: Il format quotidiano dedicato agli autori Disney" in onda tutti i pomeriggi del festival, alle 16 "L’arte di Gabriele Dell’Otto" con Filippo Conte ed Enrico Capitani. A seguire "Dark Cave of Comics" con le interviste in diretta su Twitch/Youtube di Enrico Capitani. Momento clou alle 17,30 con il "Premio Città di Cortona – eccellenza italiana nel mondo" a Giuseppe Camuncoli con la partecipazione di Carmine Di Giandomenico, Filippo Conte e Domenico Monteforte. Veniamo al concerto che torna ad essere ospitato allo stadio comunale di Cortona e che culminerà con l’esibizione di Ghali, ma sarà contornato da un programma carico di musica. Il menù dell’evento prevede dalle 17,30 lo spettacolo offerto dai deejay locali, alle 19,30 la consolle passa a Radio Bruno con i suoi animatori e disc jockey. Dalle 20 la serata entra nel vivo con l’esibizione della rapper Lorenzza, seguita dal deejay Night Skinny, mentre dalle 22 circa il palcoscenico è tutto per Ghali che apre a Cortona il suo tour estivo. Insieme alle canzoni dei suoi album, l’artista presenterà dal vivo anche il suo ultimo singolo "Chill". Concludono la serata le performance in consolle di Cris e dei deejay locali. In occasione della concomitanza con la finale di Champions League, saranno allestiti dei maxi schermi nell’area del concerto. I possessori del biglietto nominale potranno raggiungere l’impianto sportivo lasciando le auto nelle aree sosta della zona della piscina di Camucia o al vicino Conad, dove potranno salire sulla navetta gratuita (andata orario 16,30-20).Possibilità anche di raggiungere a piedi lo stadio, grazie ad un percorso pedonale che va dalla stazione di Camucia fino a via Scotoni (chiusa al traffico per l’occasione). Restano disponibili ancora dei biglietti acquistabili a Cortona Sviluppo (via Guelfa 40, Cortona - 0575 630158) fino alle 14 di oggi e a seguire direttamente alla biglietteria che sarà allestita all’ingresso dello stadio. Cortona Comics propone anche delle contaminazioni con il buon bere e buon mangiare. Fra i momenti gastronomici, sempre in chiave fumetto, domani dalle 17,30 "Gin Comics", un evento speciale che mette a confronto il mondo del fumetto con quello della distillazione artigianale del territorio.