Conto alla rovescia per "Nume Academy & Festival" a Cortona

Manca meno di un mese all’edizione 2025 del Nume Academy & Festival a Cortona - in programma dal 23 al 29 giugno - e all’arrivo di tante star internazionali del mondo della musica classica. Il conto alla rovescia, per una delle manifestazioni estive più raffinate e glamour della penisola – realizzata dall’Associazione Seraphino Aps, con il patrocinio e contributo del Comune, il patrocinio della Regione, i main sponsors Estra e Associazione Rencontres Musicales Alberto Lysy, grazie alla Tharice Foundation, al Truus und Gerrit van Riemsdijk Stiftung e a Bpc, con il contributo di Caurum, Coingas e Thomastik Infeld Vienna e la vicinanza di tante altre realtà del territorio, - è dunque avviato, e Cortona si appresta a diventare una vera capitale internazionale della classica, con imperdibili concerti dei più acclamati interpreti, ma anche con un’Accademia di eccellenze: accanto ai massimi protagonisti del panorama musicale, il borgo toscano accoglierà anche quest’anno, per masterclass di alta formazione in viola, violino e violoncello completamente gratuite - a sostegno delle giovani carriere - 13 talenti emergenti selezionati su oltre 320 domande pervenute da tutto il mondo. Cortona sarà dunque invasa da musica e bellezza, con scambi, lezioni e confronti tra le stelle affermate e quelle nascenti, offrendo al pubblico tantissime occasioni di coinvolgimento e spettacolo, con 4 superlativi concerti al Teatro Signorelli nell’ambito del Festival e con le masterclass dei talentuosi musicisti già richiestissimi dai principali teatri internazionali - cui il pubblico può assistere liberamente - e i loro recital al prezzo simbolico di 5 euro, ospitati tutti negli ambienti suggestivi dell’ex Convento e Chiesa di Sant’Agostino. Grande attesa e una certa emozione quest’anno in particolare per la presenza di due autentici miti nel panorama concertistico internazionale - Steven Isserlis, e Gidon Kremer in Italia per la prima volta, tra i più originali artisti della sua generazione.