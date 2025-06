Cortona, concluso l’intervento di efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici in fabbricato Erp

Arezzo, 12 giugno 2025 – Sono stati completati i lavori di riqualificazione del fabbricato di Edilizia Residenziale Pubblica situato a Cortona in Via Fratelli Rosselli n. 62-64, nella frazione di Camucia.

L’intervento è quello che era stato individuato per la Valdichiana in condivisione con il LODE di Arezzo e rientra tra quelli da realizzare rispettivamente uno nel Comune capoluogo e uno per ogni Vallata. I lavori fanno parte del programma nazionale “Sicuro, verde e sociale”, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e finanziato dal Fondo Complementare.

L’opera è stata realizzata grazie a un finanziamento complessivo di circa 330.000 euro, di cui 270.000 euro destinati direttamente ai lavori, finalizzati all’efficientamento energetico dell’immobile e alla riqualificazione delle aree esterne.

L’intervento ha riguardato il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio e il recupero funzionale ed estetico degli spazi ad uso comune. Le opere hanno interessato in particolare: la sostituzione degli infissi esterni, con un notevole miglioramento dell’isolamento termico; la messa in opera di caldaie a condensazione, nuovi radiatori in alluminio e valvole termostatiche; il rifacimento della rete di distribuzione del gas metano; la sostituzione dei corpi illuminanti condominiali con nuovi apparecchi a LED a basso consumo; interventi di impermeabilizzazione su gronde e camini.

Per quanto riguarda gli spazi pubblici esterni, sono stati eseguiti il rifacimento della pavimentazione dei portici e dei marciapiedi nonché la sistemazione del giardino condominiale, migliorandone fruibilità, sicurezza e decoro.

Il progetto è stato redatto e diretto da professionisti aretini: l’Architetto Claudio Paggetti, lo Studio Pentium Associati per gli impianti, il Geometra Giampaolo Parati per la sicurezza. I lavori sono stati realizzati dall’impresa GIPI Srl di Napoli e si sono svolti nel periodo compreso tra giugno 2023 e marzo 2024 e collaudati recentemente.

La realizzazione dell’intervento ha comportato significative complessità di natura logistica, dovute al fatto che i lavori sono stati eseguiti con gli inquilini presenti all’interno degli alloggi. Tale condizione ha richiesto un’attenta pianificazione operativa, finalizzata a garantire la continuità delle attività di cantiere per ridurre al minimo i disagi.

“Comunichiamo con soddisfazione la piena riuscita di questo intervento e di tutti gli altri legati al PNRR e destinati all'Edilizia Residenziale Pubblica - dichiara il Presidente di Arezzo Casa, Lorenzo Roggi. “Nello specifico è importante ricordare che questo è l'unico intervento destinato alla Valdichiana.

Complimenti al sindaco Meoni che in fase di valutazione nell’ambito del LODE è riuscito ad aggiudicarsi il finanziamento. Anche in questa occasione abbiamo dimostrato che quando le risorse ci vengono destinate riusciamo a spenderle tutte, in modo adeguato e senza intoppi.”

“Siamo lieti dell’iniziativa di Arezzo Casa che va nella direzione di migliorare la risposta nei confronti della nostra comunità sul tema dell’edilizia residenziale pubblica - dichiara il Sindaco Luciano Meoni - il patrimonio immobiliare di questo tipo nel nostro territorio è particolarmente consistente e anche datato, per questo operazioni come questa rappresentano un momento necessario per la tutela del patrimonio, ma soprattutto per la qualità che poi andiamo ad offrire gli utenti delle cosiddette case popolari.

Voglio sottolineare come con Arezzo Casa siano in corso ulteriori attività per nuove strutture da adibire a questo scopo, penso all’immobile di Farneta dove realizzeremo tre alloggi”. “Le politiche sociali non possono prescindere da investimenti come questo - ha aggiunto l’assessore delegata Lucia Lupetti - le azioni che abbiamo il compito di intraprendere sugli immobili sono tante, oggi segnaliamo la conclusione di questo importante intervento, ma continuiamo in questo percorso di ricerca dei fondi senza i quali non riusciremo a dare tutte le risposte attese.

Ringraziamo Arezzo Casa per affrontare con impegno e determinazione questa sfida che ci vede insieme”.