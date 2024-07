"L’azione del silenzio" alla Certosa

FIRENZE

Diciotto anni consecutivi di repliche. Tanti sono gli anni che la Compagnia delle Seggiole mette in scena "L’azione del silenzio", viaggio teatrale itinerante all’interno del Monastero della Certosa del Galluzzo, promosso in collaborazione con la Comunità di San Leolino, il Consiglio di Quartiere 3 Firenze e il CralgiàBT. Le prossime serate sono in programma stasera e poi 9, 10, 11 luglio con due viaggi, alle 20.30 ed alle 22.00.

Lo spettacolo, scritto da Giovanni Micoli e messo in scena dalla storica compagnia fiorentina, dopo 300 repliche, accompagnerà i visitatori in un viaggio attraverso lo spazio ed il tempo in uno dei monasteri più ricchi di storia che la cristianità conosca.