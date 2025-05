L’azienda storica diventa green. E il paese ottiene energia pulita

Una ristrutturazione all’insegna del ‘green’. Punta infatti alla sostenibilità e all’autosufficienza dal punto di vista energetico l’intervento, già iniziato, di riqualificazione del capannone di Manifattura Tessile Toscana, un immobile di 4.000 metri quadri in via Paisiello a Calenzano che ospita l’azienda manifatturiera del distretto pratese. I lavori di restyling comprendono anche l’implementazione dell’impianto fotovoltaico. Dopo le prime opere già effettuate nel 2010 con l’installazione di pannelli da 306 kilowatt complessivi, adesso l’impianto viene portato a 1.045 kilowatt totali. Di fatto l’azienda diventa energeticamente autosufficiente, fatta eccezione per le ore serali. Per ovviare a questo inconveniente c’è in previsione, nel prossimo futuro, l’installazione di batteria, per arrivare al 100% di autonomia. In tema energetico da segnalare anche la già avvenuta sostituzione dell’illuminazione in tutti gli uffici, con l’inserimento di led.

L’intervento avrà una ricaduta positiva non solo sul sito industriale ma anche, a cascata, sulla comunità calenzanese: l’energia in eccedenza sarà messa infatti da Manifattura Tessile Toscana a disposizione della futura comunità energetica di Calenzano, assicurando energia a chilometri zero. L’intervento sul capannone parte dall’efficientamento energetico, con la previsione di un isolamento termico per migliorare la vivibilità degli ambienti aziendali. La facciata sarà riqualificata con un design moderno e contemporaneo e un rivestimento con materiale metallico sostenibile con una colorazione che si integra perfettamente con l’ambiente circostante. Previsto poi il rinnovo degli impianti e degli infissi. I lavori termineranno in estate.

Manifattura Tessile Toscana è nata nel 1961 per mano di Carlo Pacini. Oggi è guidata da Carla Pacini e da Enrico Reali (nella foto la famiglia Reali con il tecnico progettista Riccardo Ceccarelli). Conta su 18 dipendenti, oltre i soci, ed è arrivata alla terza generazione. L’azienda è specializzata in tessuti da capo spalla, riconosciuti in tutto il mondo per il tessuto in lana cotta ed esporta per circa l’80% della sua produzione fra Europa, Stati Uniti e Giappone.

Sandra Nistri