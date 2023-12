L’avvocatessa e l’imprenditore in ’azzurro’. Forza Italia continua nella campagna acquisti

Nuovi ingressi in Forza Italia, a Firenze. Il coordinatore toscano azzurro e capogruppo in Consiglio regionale, Marco Stella, ha infatti annunciato ieri l’adesione di Silvia Motroni, avvocata, ex coordinatrice circoscrizionale di Italia Viva al Quartiere 2, e di Franco Baccani, imprenditore nel settore pellettiero, già coordinatore fiorentino di Azione. "Motroni ha una lunga esperienza professionale e politica - ha detto Stella -. È stata consigliera comunale a Montecatini, si è candidata con la lista civica Nardella per Firenze. Entrerà nel coordinamento cittadino e sarà una risorsa importante per le elezioni amministrative del giugno 2024. Baccani è un imprenditore di successo, che ha avuto incarichi importanti nel campo della moda e all’interno di Confindustria Toscana e nazionale. Sarà con me nel coordinamento regionale di Forza Italia: avrà la responsabilità di occuparsi di imprese, made in Italy e contraffazione. ". "Il mondo imprenditoriale – ha detto Baccani - sta vivendo difficoltà congiunturali forti: le imprese vanno aiutate a consolidarsi e rilanciarsi. Il mio ruolo sarà di supporto, ascolto, azione e operatività diretta". "In Forza Italia ho trovato un approccio pragmatico, serio, veloce" ha detto Motroni.

Lisa Ciardi