Risanamento acustico, nuovo asfalto su via Pistoiese fra Campi e Signa

Firenze, 11 giugno 2024 - Prosegue il programma di risanamento acustico lungo la SR66 “Pistoiese”, con lavori che partiranno dal 12 giugno e si protrarranno per circa 4 mesi. Questa fase riguarderà il tratto compreso tra il km 13+400 e il km 16+550, situato in località Sant’Angelo, nei comuni di Campi Bisenzio e Signa, al confine con Firenze. Si tratta di circa 4 chilometri di strada, che va dall’imbocco della rotatoria in località Indicatore fino alla rotatoria con via Oriana Fallaci.

L'intervento, del valore di 662.995 euro, è finanziato dalla Regione Toscana come parte del “Piano di contenimento e abbattimento del rumore sulle strade regionali” e rientra negli accordi per il risanamento acustico delle strade regionali della Provincia di Firenze. I lavori prevedono la sostituzione del manto stradale esistente con una pavimentazione a bassa emissione sonora, oltre al risanamento degli strati profondi nelle aree danneggiate e al ripristino della segnaletica orizzontale.

La nuova pavimentazione adotterà una particolare tecnologia, già testata, che mira alla riduzione delle emissioni sonore causate dal contatto tra pneumatico e superficie stradale. Durante i lavori saranno apportate alcune modifiche alla viabilità locale.