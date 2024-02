Posti auto, piste ciclabili e attraversamenti. Il nuovo volto della centralissima via Roma

Lavori in corso per la riqualificazione di via Roma. Mentre i cantieri vanno avanti sono tanti i dubbi dei cittadini sull’intervento, che coinvolge la principale e più trafficata arteria del paese. Le perplessità maggiori riguardano le dimensioni più ristrette della carreggiata e il timore di avere difficoltà, in futuro, a trovare parcheggio. A fare il punto l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Di Natale. "I lavori riguardano tutto il tratto compreso fra via di Porto a Largo Capitelloni – spiega –, suddivisi in varie fasi e in più lotti. I primi cantieri hanno interessato i sottoservizi, evitando che la strada appena rifatta dovesse poi essere interessata a successivi interventi. Adesso stiamo procedendo alla sistemazione delle aiuole, delle caditoie e del cordolo che separerà la carreggiata dalla pista ciclabile. Le dimensioni minori della carreggiata mirano a ridurre la velocità, che la rende molto pericolosa soprattutto di notte". La ciclabile si svilupperà sulla sinistra (dai Capitelloni in direzione Lastra) fino all’altezza dei giardini di piazza Cavour. Qui è previsto un attraversamento ciclo-pedonale, per poi far proseguire la pista sul lato opposto, da piazza Cavour fino all’incrocio con via Santelli. Terminati i lavori, via Roma sarà a senso unico di marcia verso Lastra a Signa; la corsia dedicata ai bus sarà sostituita da quella riservata alle bici. "I marciapiedi resteranno sostanzialmente gli stessi, con una piccola porzione aggiuntiva – prosegue Di Natale – ma verranno tutti rifatti, insieme all’asfalto". E i parcheggi? "I cittadini temono una diminuzione nella zona della scuola elementare – conclude – ma non ci sarà: gli stalli sul lato destro della strada verranno spostati a sinistra, mentre verranno mantenuti quelli di fronte ai cancelli della scuole. Nel complesso i posti auto aumenteranno di 4/5 unità". Il costo complessivo dell’intervento è di 900mila euro (da fondi Pnrr) più 160mila euro per il risanamento acustico. La fine dei cantieri, inizialmente stimata per febbraio, è slittata al termine aprile.