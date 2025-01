Lavori alla rete idrica in via Picagli

Firenze, 12 gennaio 2025 – Al via i lavori alla rete idrica di via Picagli, a Firenze. Come spiega una nota di Palazzo Vecchio cambierà la viabililità. Dal 13 gennaio e fino al 17 gennaio sarà in vigore un divieto di transito nel tratto via Carlo del Prete-viale Guidoni. Il tratto tra via De Pinedo e via Carlo del Prete diventerà invece a senso unico verso via De Pinedo. Percorso alternativo per raggiungere via De Pinedo: viale Guidoni-via Barsanti-via Carlo del Prete-via Picagli.

In via del Lastrico, dal 13 gennaio, inizieranno i lavori alla rete di distribuzione dell’energia elettrica. Fino al 22 gennaio il tratto via Vecchia di Pozzolatico-via della Luigiana sarà chiuso. Percorso alternativo in entrambi i sensi: via Vecchia di Pozzolatico-via della Luigiana.