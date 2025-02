Lavori, oltre 1,2 milioni di euro per via Panzani e piazza Santa Felicita-via Guicciardini

Firenze, 8 febbraio 2025 - Un centro storico sempre più vivibile e sempre più a misura di pedoni con marciapiedi più ampi e piazze che diventano luoghi di socializzazione e di incontro.

È questo l’obiettivo di tre importanti interventi di riqualificazione che interessano via Panzani, piazza Unità Italiana e via Guicciardini-piazza Santa Felicita e che vanno a completare il rifacimento di due assi di collegamento molto frequentati da fiorentini e turisti: il percorso che unisce il Duomo alla stazione di Santa Maria Novella e quello che collega piatta Pitti a ponte Vecchio.

Dopo il via libera della giunta comunale ai due progetti esecutivi relativi a via Panzani e piazza Santa Felicita-via Guicciardini e al primo stralcio di quello di piazza Unità Italiana, hanno preso il via le procedure per l’inizio concreto dei lavori in programma nei prossimi mesi. Importante anche l’investimento che complessivamente 1,4 milioni di euro.

“Questi interventi confermano l’attenzione dell’amministrazione alla cura delle strade e delle piazze della città – spiega l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio – e rientrano nel pacchetto dei lavori di riqualificazione del centro storico già avviati e che proseguiranno. L’obiettivo è migliorare la vivibilità in particolare per i pedoni e per residenti del centro storico”.