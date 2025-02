Firenze, via al percorso della variante urbanistica del complesso Poggetto

Firenze, 8 febbraio 2025 - Al via il percorso urbanistico per la variante al piano di recupero del complesso immobiliare di via Burci al Poggetto, area ex Prestige, a Firenze.

La giunta di Palazzo Vecchio ha approvato, su proposta dell'assessora all'urbanistica Caterina Biti, la delibera con cui si dà l'avvio alla valutazione ambientale strategica del progetto presentato dalla proprietà per procedere alla variante urbanistica.

Con la variante si richiede una modifica del piano di recupero approvato nel 2009. Nel 2023 la nuova proprietà ha inoltrato agli uffici dell'Urbanistica una proposta di variante, successivamente integrata dopo alcune preliminari valutazioni, per la quale adesso prende il via la procedura di verifica di assoggettabilità a Vas (valutazione ambientale strategica) sulla quale sarà aperta la consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale (Arpat, Usl, soprintendenza, Genio civile).

La proposta prevede una diminuzione della capacità edificatoria, spazio all'housing sociale, al verde e ai parcheggi per residenti.