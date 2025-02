Firenze celebra il Giorno del Ricordo, le iniziative

Firenze, 8 febbraio 2025 - Il 10 febbraio Firenze celebra il Giorno del Ricordo, iniziativa che, come da legge 92 del 2004, vuole “conservare e rinnovare la memoria degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

Il Comune esporrà la bandiera a mezz'asta. Alle 10.30 al cimitero di Trespiano ci sarà la deposizione di una corona di alloro al monumento in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo Giuliano Dalmata e delle vicende del confine orientale, alla presenza dell’assessora alla cultura della memoria Benedetta Albanese.

Alle 12 è in programma lo scoprimento della targa commemorativa al complesso di Sant’Orsola mentre nel pomeriggio ci sarà un momento di ricordo in Consiglio comunale. Il 12 febbraio, alle 10.30 nella Sala conferenze Sibilla Aleramo della Biblioteca delle Oblate (via dell’Oriuolo, 24), ci sarà un incontro pubblico sul Giorno del Ricordo organizzato da Comune di Firenze, Biblioteca delle Oblate, Comitato provinciale di Firenze dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea. All’evento saranno presenti molti studenti delle scuole cittadine.

“In questo giorno ricordiamo una tragedia che non può essere dimenticata – afferma Albanese in una nota – il ricordo di vicende storiche così sofferte deve servire affinché niente di tutto questo si ripeta. Senza memoria non c’è futuro”.