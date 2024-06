Trenitalia: modifiche alla circolazione per lavori al ponte sul Bisenzio a Signa

Firenze, 12 giugno 2024 – Lavori sulla linea ferroviaria Firenze-Pisa.

Rfi comunica che nei fine settimana del 15 e 16 giugno, del 22 e del 23 sempre di questo mese e del 6 e 7 luglio prenderà il via un’importante manutenzione straordinaria delle travate metalliche del ponte sul fiume Bisenzio a Signa (Firenze). Questi interventi interesseranno la linea ferroviaria Firenze – Pisa (via Signa) e comporteranno, durante i lavori, la sospensione della circolazione tra Bivio Renai e Bivio San Miniatello. L'investimento complessivo per l'operazione ammonta a circa 1,5 milioni di euro.

I lavori, coordinati da Rfi, società capofila del polo infrastrutture del gruppo FS Italiane, prevedono la sostituzione degli attuali dispositivi di appoggio delle travate metalliche con altri più moderni, migliori sotto il profilo della caratteristiche.

Questi interventi richiederanno il sollevamento delle travate metalliche e il consolidamento delle sottostrutture in muratura del ponte.

Circa 30 tecnici, tra operatori di Rfi e delle ditte appaltatrici, saranno impiegati quotidianamente sul cantiere, supportati da una ventina di mezzi specializzati. Questa manutenzione straordinaria, che si inserisce in un programma più ampio di interventi per la sicurezza e l'efficienza delle infrastrutture ferroviarie, rappresenta un investimento significativo nella rete di trasporto della regione.

Le variazioni alla circolazione includeranno:

Sospensioni e cancellazioni: alcuni treni non circoleranno nel tratto interessato.

Variazioni di percorso: alcuni convogli effettueranno la fermata a Lastra a Signa invece che a Signa.

Queste modifiche sono già previste nei canali di vendita di Trenitalia.

I viaggiatori sono invitati a verificare gli aggiornamenti sugli orari e sui percorsi attraverso i canali ufficiali, compresa la sezione Infomobilità del sito Trenitalia, e l’app Smart Caring di Trenitalia.

L’invito ai viaggiatori è di consultare le fonti ufficiali per pianificare i propri spostamenti durante i giorni di intervento e considerare eventuali soluzioni alternative.

Per aggiornamenti in tempo reale sui lavori e le modifiche alla circolazione ferroviaria, consultare Trenitalia o scaricare l'app ufficiale di Trenitalia.